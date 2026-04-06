Tri osobe su poginule u opštini Mitelangeln u severnoj Nemačkoj tokom potrage za uskršnjim jajima kada je, usled oluje, visoko drvo palo na njih, a među stradalima je i 10-mesečna beba, prenosi "Bild".

Događaj, organizovan u šumi u blizini grada Satrupolma, okupio je u nedelju pedesetak ljudi iz udruženja mladih majki i trudnica. Oko 11 časova, učesnici su krenuli u lov na uskršnja jaja kada je drvo visoko 30 metara, koje su iščupali snažni vetrovi, palo na grupu, pri čemu su tri osobe poginule, a četvoro je ostalo zarobljeno pod drvetom, saopštila je policija.

Ukupno je 80 pripadnika spasilačnih jedinica bilo raspoređeno na licu mesta, precizira "Bild", ali su uprkos njihovoj intervenciji 16-godišnja tinejdžerka i žena stara 21 godinu poginule na licu mesta.

U trenutku nesreće, mlada žena je bila u društvu svoje bebe stare 10 meseci. Teško povređena, mala devojčica je helikopterom prebačena u bolnicu u Kilu, gde je podlegla povredama. Među povređenima je 18-godišnja tinejdžerka, koja je helikopterom prevezena u bolnicu u Hajdeu s teškim povredama, ali ona više nije u životnoj opasnosti. Sever Nemačke je trenutno pod jakom olujom sa udarima vetra koji mogu da dostignu brzinu od 55 do 75 kilometara na čas. Na dan nesrećnog događaja, grad Mitelangeln je bio pod upozorenjem nemačke meteorološke službe na jake vetrove.