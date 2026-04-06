Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se ruski predsednik Vladimir Putin uopšte ne plaši NATO-a, ocenivši da je Alijansa „papirni tigar” bez stvarne snage.

Tom izjavom dodatno je uzdrmao ionako napete odnose unutar zapadnog saveza u jeku rata na Bliskom istoku.

Kako je na mreži Iks prenela novinarka Ej-Bi-Si njuza Rejčel Skot, Donald Tramp je rekao da njegovi raniji pozivi NATO-u da pomogne Sjedinjenim Američkim Državama u Iranu nisu bili izraz potrebe, već svojevrsna provera saveznika.

- Uradio sam to kao eksperiment. To mi nije bilo potrebno, zar ne? Oni su papirni tigar. Papirni tigar. Nemaju brodove. Nemaju ništa i Putin ih se uopšte ne plaši. Ali uradio sam to kao eksperiment -rekao je Donald Tramp.

Donald Tramp ponizio NATO i poslao poruku saveznicima

Izjava američkog predsednika odjeknula je u trenutku kada Vašington pokušava da održi jedinstvo zapadnih partnera, ali i da pojača pritisak na Iran. Tramp je, međutim, svojim rečima praktično poručio da NATO ne smatra ozbiljnom vojnom silom i da ruski predsednik Vladimir Putin nema razlog da strahuje od tog bloka.

Takva ocena predstavlja još jedan oštar udar na imidž NATO-a, posebno zato što dolazi od lidera države koja ima ključnu ulogu u Alijansi. Ujedno, Trampova izjava može da se tumači i kao otvoreno omalovažavanje evropskih saveznika.