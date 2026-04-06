U odgovoru sastavljenom od 10 tačaka, navodi se niz zahteva Teherana, uključujući prekid sukoba u regionu, uspostavljanje protokola za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, obnova i ukidanje sankcija, objavila je IRNA na svom Telegram kanalu.

Iran i SAD su dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu danas i da ponovo otvori Ormuski moreuz, preneo je ranije danas Rojters, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa predlogom.

Prema navodima izvora, Pakistan je sastavio okvir za okončanje neprijateljstava i dostavio ga Iranu i SAD protekle noći, navodeći dvostepeni pristup sa momentalnim prekidom vatre nakon čega sledi sveobuhvatni sporazum.

"Svi elementi moraju biti dogovoreni danas", rekao je izvor dodajući da će početni dogovor biti strukturiran kao memorandum o razumevanju finalizovan elektronskim putem preko Pakistana, jedinog komunikacionog kanala u pregovorima.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Izvor je rekao Rojtersu da je načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, bio u kontaktu "celu noć" sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, uz 15-20 dana za finalizaciju šireg rešenja.

Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu.

Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je takođe, zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, bez preciziranja razmera mogućih napada.