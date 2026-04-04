Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da su Sjedinjene Američke Države počele postepeno da se povlače iz sukoba sa Iranom, i to, kako tvrdi, na osnovu saveta koji je on lično uputio administraciji američkog predsednika Donalda Trampa.

Govoreći tokom otvaranja nove poliklinike u Minsku, Lukašenko je naveo da je Trampu sugerisao da SAD ne treba direktno da ulaze u rat protiv Irana, već da ostave Izrael da sam vodi svoju vojnu politiku.

- Rekao sam Amerikancima: Izrael hoće da ratuje protiv Irana, neka ratuje sam. Zašto se vi mešate? Samo ćete sahranjivati svoje ljude. Kovčezi su već počeli da stižu u Ameriku, a društvo je ogorčeno – izjavio je Lukašenko.

On je dodao da je, prema njegovoj oceni, „zdrav razum prevladao“ i da sada američki predsednik „polako i postepeno izlazi iz tog sukoba“.

Pored toga, Lukašenko je kritikovao fokus američke politike na energetsku infrastrukturu Irana, posebno ostrvo Harg, ističući da ono nema direktan uticaj na ključni pomorski prolaz kroz Ormuski moreuz.

U svom obraćanju, beloruski predsednik je uporedio taktiku Izraela i Ukrajine, tvrdeći da se radi o sličnom pristupu „ratovanja tuđim rukama“. Prema njegovim rečima, Zapad koristi Ukrajinu na sličan način u sukobu protiv Rusije.

Ove izjave dolaze u trenutku kada se sukob između SAD i Izraela sa jedne strane i Irana sa druge nastavlja, dok je Donald Tramp ranije izneo ultimatum Teheranu da u roku od 48 sati u potpunosti otvori Ormuski moreuz, uz upozorenje da bi u suprotnom mogla biti gađana iranska energetska infrastruktura.