Evropljani se moraju pripremiti za produženi period ograničenih zaliha nafte i gasa, rekao je za evropski komesar za energetiku Dan Jergensen za "Fajnenšel tajms".

- Ovo ce biti duga kriza, a cene energije ce biti više veoma dugo - naglasio je on, a preneo "Oil prajs".

Dodao je da ce se sa nekim "kritičnim proizvodima situacija pogoršati još više u narednim nedeljama".

Komesar je istakao da kriza još nije udarila u praksi.

- Međutim, retorika koju koristimo i reči koje koristimo sada je ozbiljnija nego što su bile u ranijim krizama - istakao je on.

Dodao da će ovo svakako biti dugotrajna situacija i da "zemlje moraju biti sigurne da imaju ono što im je potrebno".

Jergensen je prethodno na neformalnom sastanku ministara energetike EU rekao da se cene nafte i gasa neće uskoro vratiti na nivo pre rata, čak i ako bi se sukob na Bliskom istoku danas završio.

- U finansijskom smislu, 30 dana sukoba je već donelo 14 milijardi evra troška na računu Evropske unije za uvoz nafte i gasa - dodao je komesar.