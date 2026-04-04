Pevač, DJ i muzički producent Vojislav Zorić, poznatiji kao Voicelove, godinama uspešno gradi karijeru na Floridi, a tokom gostovanja u redakciji Alo! podelio je neverovatnu anegdotu koja dokazuje da srpska muzika ne poznaje granice.

Govoreći o nastupima na prestižnim mestima rezervisanim isključivo za svetsku elitu, Vojislav se prisetio situacije koja ga je potpuno zatekla. Vojislav je nastupao u jednom od najskupljih klubova u Americi, mestu gde je pristup dozvoljen samo onima sa najdubljim džepom.

- Nastupao sam u jednom poznatom klubu gde uglavnom izlaze milioneri koji plaćaju mesečno po 50.000 evra samo da bi mogli da koriste usluge tog mesta - počeo je priču Voicelove.

Američki milioneri luduju uz Cecu!

Iako bi mnogi očekivali isključivo svetske hitove, jedna gošća je imala potpuno drugačiju želju kada je čula odakle DJ i pevač dolazi.

- Tokom mog nastupa doživeo sam da mi priđe žena koja je saznala da sam iz Srbije. Prišla mi je i tražila Cecinu pesmu „Tražio si sve“. Što je najgore, znala ju je od reči do reči. Tako da, verovali ili ne, milioneri u Americi slušaju Cecu - ispričao je Vojislav kroz smeh za Alo!

