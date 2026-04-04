Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo se oglasio putem društvene mreže Truth Social, gde je uputio novu, oštru poruku Iranu, dodatno podižući tenzije u već napetoj situaciji.

U svojoj objavi, Tramp je podsetio na ranije iznet ultimatum koji se odnosi na postizanje dogovora ili otvaranje Ormuskog moreuza, naglašavajući da vreme za ispunjenje tog zahteva ubrzano ističe.

„Sećate li se da sam Iranu dao deset dana da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz. Vreme ističe! Još 48 sati pre nego što će se sav pakao obrušiti na njih! Slava Bogu!“, napisao je američki predsednik.

Ova poruka dolazi u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i Teherana dodatno zaoštreni, a svaki novi javni istup dodatno pojačava neizvesnost oko daljeg razvoja situacije.