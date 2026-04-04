Samo pet dana pre nego što su iranske vlasti 19. marta saopštile da su pogodile američki F-35 Lightning II, na društvenim mrežama iz Kine počeli su da se šire vodiči za obaranje zapadnih aviona.

Video objavljen 14. marta sa naloga "Laohu Talks World" objašnjava kako Iran može da koristi jeftine i dostupne sisteme za otkrivanje i napad na najnaprednije američke lovce. Snimak je pregledan više desetina miliona puta.

Iranske vlasti su potom 19. marta saopštile da je njihova protivvazdušna odbrana pogodila F-35 tokom misije iznad centralnog Irana, primoravajući ga na prinudno sletanje.

Od početka operacije "Epski bes", sve veći broj kineskih korisnika društvenih mreža sa tehničkim znanjem deli analize i savete kako bi pomogli Iranu da se suprotstavi američkoj vazdušnoj moći. Objave uključuju objašnjenja oružja i taktičke preporuke, a dostupne su javno i besplatno.

Glavna teza jeste da se i stelt avioni mogu otkriti i napasti uz pomoć elektrooptičkih i infracrvenih (EO/IR) sistema, koji ne koriste radar i zbog toga ne aktiviraju upozorenja na avionima poput F-35. Iako poseduje sopstvene senzore, ovaj avion može biti ranjiv u situacijama kada je napad izveden iz neposredne blizine.

Slične metode korišćene su i tokom Hladni rat. Kina je još 1962. godine obarala američke Lockheed U-2 tako što bi radare držala isključenim, a zatim ih nakratko aktivirala u trenutku napada.

Tokom aktuelnog sukoba, Iran je koristio i makete radarskih sistema kako bi naveo protivnika na pogrešne ciljeve, dok su pravi sistemi ostajali skriveni.

Zvanični Peking zadržava distancu od sukoba, iako postoje izveštaji o prodaji dronova i opreme Iranu. Istovremeno, sadržaji sa vojnim analizama i dalje su široko dostupni na kineskim platformama.