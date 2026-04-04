Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra širu rekonstrukciju kabineta nakon smene državne tužiteljke Pam Bondi ove nedelje, zbog sve većeg nezadovoljstva političkim posledicama rata s Iranom, izjavilo je za Rojters pet izvora upoznatih sa internim razgovorima u Beloj kući.

Kako navode izvori, nijedan član kabineta trenutno nije sigurno pred smenom, ali je više njih potencijalno ugroženo.

Među onima koji bi mogli da budu smenjeni pominju se direktorka nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard i ministar trgovine Hauard Lutnik, nakon što je Tramp nedavno smenio Bondi i ministarku za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

Prema rečima jednog visokog zvaničnika, Tramp je u poslednjim mesecima izražavao nezadovoljstvo radom Tusli Gabard, dok je, prema drugom izvoru, konsultovao saveznike o mogućim zamenama na čelu obaveštajne zajednice.

Istovremeno, pojedini Trampovi saveznici privatno se zalažu za smenu Lutnika, koji se suočava sa dodatnim pritiskom zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Novi dokumenti ukazuju da je Lutnik 2012. ručao sa Epstinom na njegovom privatnom ostrvu, što je on umanjio tvrdeći da je reč o usputnom susretu.

Portparol Bele kuće Dejvis Ingl izjavio je da predsednik ima "potpuno poverenje" u Gabard i Lutnika, ističući njihove zasluge u spoljnopolitičkim i ekonomskim pitanjima.

Ipak, Tramp bi mogao i da odustane od promena, jer je, prema izvorima, oprezan zbog čestih kadrovskih smena tokom prvog mandata koje su stvarale utisak haosa u Beloj kući.

Očekuje se, kako se navodi, "ciljana rotacija", a ne velika rekonstrukcija.

Izvori navode i da je Tramp izrazito nezadovoljan medijskim izveštavanjem o ratu i da od saradnika zahteva pozitivniji pristup, ali bez naznaka da će menjati sopstvenu komunikacionu strategiju.

Uprkos pritiscima, pojedini članovi kabineta zadržali su pozicije uprkos negativnim naslovima, ali izvori ističu da je mogućnost rekonstrukcije u poslednjim nedeljama postala znatno realnija.

"Recimo samo da, prema onome što sam čuo, Bondi nije poslednja", rekao je jedan zvaničnik Bele kuće.

Potencijalne promene mogle bi da posluže kao svojevrsni reset administracije u trenutku politički izazovnog perioda jer je rat koji traje pet nedelja doveo do rasta cena goriva, pada Trampovog rejtinga i povećane zabrinutosti među republikancima uoči novembarskih međuizbora.

Saveznici predsednika ocenjuju da njegov televizijski govor naciji u sredu nije imao željeni efekat, uprkos nastojanju da prikaže kontrolu i samopouzdanje u vezi sa tokom rata, što je dodatno podstaklo razmišljanja o promenama u komunikaciji ili kadrovima.

Posle govora koji nije ispunio očekivanja, izostanak bilo kakvih poteza mogao bi biti jednako politički rizičan kao i radikalne promene, ocenjuju zvaničnici.

Prema poslednjem istraživanju Rojters/Ipsos, Trampov rejting iznosi 36 odsto, što je najniži nivo u njegovom aktuelnom mandatu, dok rat s Iranom ne podržava 60 odsto ispitanika.