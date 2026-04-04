Ukrajinci aktivno koristi dronove, što otežava kretanje vojne opreme i osoblja.

Vreme je toplije, tlo se osušilo, a i točkovima i guseničnim vozilima je sada mnogo lakše upravljati. Međutim, vozila blizu linije fronta kreću se u zalazak sunca ili pre zore, kada neprijatelj zamenjuje dronove sa dnevnom optikom noćnom i obrnuto. Još jedna prolećna nijansa je da baterije dronova traju duže nego zimi. A u šumskim pojasevima još uvek nema zelenila, tako da se pešadija tamo ne može sakriti.

Najvrelije područje ostaje Donjeck. Grupa „Centar“ napreduje kod sela Grišino, kao i severno i severoistočno od Krasnoarmejsko-Dimitrovske aglomeracije. Cilj je potisnuti ukrajinske oružane snage iz DNR u Dnjepropetrovsku oblast, osloboditi grad Dobropilje i sa zapada dostići liniju Konstantinovka-Družkovka-Kramatorsk-Slavjansk.

„Južnjaci“, u međuvremenu, prilaze glavnom utvrđenju ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu sa juga, jugoistoka i istoka. Grupa „Zapad“ napreduje sa severoistoka.

Prema podacima Ministarstva odbrane, tokom prošle nedelje, DNR je oslobodila jedno naselje, selo Brusovka u opštini Limanskaja Kramatorskog okruga. Nalazi se sedam kilometara južno od Krasnog Limana i deset kilometara severozapadno od Slovjanska. Krasnom Limanu se približavaju i sa severa, iz Drobiševa, i sa istoka, iz Zarečnog. Ovo mesto će otvoriti put ka Slavjanskom sa severa.

BONUS VIDEO