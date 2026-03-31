Generalni direktor izraelskog Ministarstva odbrane, general-major Amir Baram, saopštio je da Izrael donosi odluku o potpunom prekidu nabavke vojne opreme iz Francuske. Kako je naveo, ovaj potez predstavlja deo šire strategije kojom se smanjuje saradnja sa državama koje, prema oceni izraelskih vlasti, preduzimaju poteze protiv interesa Izraela.

Baram je istakao da će se izraelska vlada ubuduće više oslanjati na sopstvenu namensku industriju, kao i na partnere koje smatra „prijateljskim“ zemljama, čime želi da obezbedi veću sigurnost i nezavisnost u oblasti odbrane.

Ipak, procenjuje se da konkretni efekti ove odluke neće biti naročito veliki. Naime, Francuska i Izrael se u najvećoj meri pojavljuju kao konkurenti na svetskom tržištu naoružanja, dok je obim međusobne trgovine u oblasti vojne opreme relativno ograničen, što potvrđuju i podaci francuske vlade.