Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas se nalaze u zgradi Rektorata gde vrše pretres ukupno 28 prostorija, 3 sale i podruma.

Tamo su tokom pretresa pronađene zaštitne vojne gas maske i ručne radio stanice (voki toki).

Podsetimo, u Rektoratu je policija takođe pronašla i pune torbe medicinske opreme!

Postavlja se pravo pitanje - za šta su se blokaderi spremali, koristeći Rektorat kao bazu za operacije?