Starleta Stanija Dobrojević ušla je sinoć u Elitu 9 i odmah iznela šokantne detalje veze sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem.

Sa knedlom u grlu govorila je o trenutku kad je zatrudnela sa Asminom, a potom, nažalost, izgubila bebu.



Stanija i Asmin su potom priznali da već skoro dve godine nisu imali intimne odnose, a onda je Aneli Ahmić šokirala priznanjem da je Asmin zvao dok je bio u vezi sa starletom.

- On je mene sve vreme zvao i molio dok je bio sa tobom. Pričao je da je gore imao sve što poželi - govorila je Aneli Ahmić.

- Uradila sam to da bih zaštitila svoje mentalno zdravlje, da ne pratim medije i komentare. Zaključala sam intimu - izjavila je Stanija, objašnjavajući da je njen fokus bio na oporavku, treninzima i sopstvenom brendu.

Otkrila je da je Asminu Durdžiću dala izbor da ode ili ostane, te da su nakon toga funkcionisali kao "dvoje penzionera koje je prošlo sve".

Da situacija bude još skandaloznija, Stanija je priznala da je doživela pravi nervni slom zbog snimaka na kojima je bio Asmin, i to u trenutku kada joj je obećavao zajednički život u Majamiju.

- Posle gubitka bila sam jako loše, kao biljka. Desila se jedna situacija trebalo je da idem na skijanje, a ona je jedna žena nešto poslala... Neću da kažem, ali se to poklapa. Ja sam to uradila da bih zaštitila svoje mentalno zdravlje, da ne pratim medije, komentare i da zaključam intimu, a na njemu je bilo da li će da ostane ili ode, a ostalo je poštovanje. Znamo kako mene muškarci gledaju, a ja sam pored sebe imala nekog sa kim sam super funkcionisala, postojala je emocija, pa mi je još više delovalo kao ljubav. Razlog je bio da se sve raščisti sa njom - pričala je Stanija.

- Mi smo se videli za Novu godinu i tad niste imali odnos? Pre toga si bila u Majamiju, a ne poželite se? - pitao je Janjuš.

- Kao dvoje penzionera koje je prošlo sve. Ja sam sebe oporavljala, nisam više toliko pratila. Trenirala sam, nisam bila intimna, bavila se brendom, nisam ga varala i ozdravila sam - rekla je Stanija.

S druge strane, Asmin je bez ustručavanja šokirao priznanjem da je pre samog ulaska u rijaliti upoznao drugu devojku iz Srbije koja živi u Italiji, te da bi sigurno bio sa njom da je ostao napolju.

Ova neverovatna priznanja navela su zadrugare da posumnjaju u istinitost njihovih emocija.

Ivan je otvoreno izjavio da u ovakvom odnosu "nema izdaje, nego je reč o poslovnoj saradnji".

Sa tim se složila i Aneli, koja je bila u potpunom šoku zbog Stanijinog trpljenja "hotela i prstenja", ističući da se oni ponašaju isključivo kao poslovni partneri, a ne kao par koji se iskreno voli i bori jedno za drugo.

- Ovde onda nema izdaje nego je poslovna saradnja - dodao je Ivan.

- Malo sam u šoku od njihovog odnosa. Ona bi prošla jako slično kao ja, ali kad me je pitala kako sam gledala sve to hotele, prstenje, ali sad kad slušam njemu priču da od spontanog nisu imali odnose, onda mi ovo nije izdaja nego kao da su bili poslovni partneri. Par koji se voli i koji se toliko bori... Ne slažu se mnoge stvari - komentarisala je Aneli Ahmić.

