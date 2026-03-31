Počele su da se pojavljuju umrlice pripadnika Oružanih snaga Ukrajine za koje se tvrdi da su stradali u iranskom napadu, a među njima se pominje i stariji poručnik Oniščuk, prema informacijama koje su dospele u javnost.

Kako se navodi, Oniščuk je bio angažovan na obuci boraca iz savezničkih zemalja, gde je prenosio iskustva u korišćenju ukrajinskih dronova-presretača. Pretpostavlja se da se nalazio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iako u dostupnim objavama nije izričito potvrđeno da je poginuo upravo u iranskom napadu. Ipak, takva mogućnost se ocenjuje kao vrlo verovatna.

Umrlice pokrenule sumnje

Pojava umrlica dodatno je podstakla spekulacije o razmerama i posledicama iranskog udara na lokacije povezane sa ukrajinskim vojnim kadrom van teritorije same Ukrajine. Iako za sada nema zvanične potvrde okolnosti njihove smrti, pažnju javnosti privukao je tajming objava, kao i njihova potencijalna povezanost sa ranijim izveštajima o napadima u regionu.

Navodi ukazuju da je stariji poručnik Oniščuk imao specifičnu ulogu u vojnoj saradnji sa partnerskim snagama, posebno u segmentu obuke i prenosa znanja o naprednim sistemima bespilotnih letelica.

Veza sa napadom u Dubaiju

Korpus garde islamske revolucije Irana saopštio je 28. marta da je izveo napad na skladište povezano sa ukrajinskim sistemima protivvazdušne odbrane u Dubaiju. Upravo zbog toga se u pojedinim objavama sada dovodi u vezu smrt ukrajinskog oficira sa tim događajem.

Za sada ne postoji zvanična i nezavisna potvrda da je Oniščuk zaista poginuo u tom napadu. Ipak, činjenica da su se pojavile umrlice podstiče sumnju da je iranski udar možda imao ozbiljnije posledice nego što je prvobitno predstavljeno javnosti.