Sa više planeta koje se poravnavaju u Ovnu i svim glavnim nebeskim telima koja se kreću direktno do početka maja, april 2026. će biti moćan i dinamičan. Očekuju nas smele odluke i neočekivane prilike.

Ovo su srećni dani u aprilu za svaki horoskopski znak:

Ovan: 17. april

Ovnovi su u centru kosmičke energije aprila. Mlad Mesec u Ovnu 17. aprila aktivira samorazvoj i lične ambicije. Ovo je idealan trenutak za pokretanje novih poduhvata ili preuzimanje rizika koje ste odlagali. Poverenje u instinkte biće ključno, jer se neočekivane prilike mogu brzo pojaviti.

Bik: 19. april

Za Bikove, 19. april označava i ličnu i kosmičku prekretnicu. Kako počinje sezona Bika, postoji snažan osećaj jasnoće i samopouzdanja. Ovo je dobro vreme za preispitivanje životnih ciljeva, proslavu napretka i donošenje utemeljenih odluka o finansijama i vezama.

Blizanci: 25. april

Srećan dan za Blizance signalizira početak dugoročne promene jer Uran ulazi u znak. Ovo može doneti iznenadne promene, ali i inovacije i rast. Prihvatanje fleksibilnosti će pomoći Blizancima da iskoriste neočekivane prilike koje bi mogle da preoblikuju njihovu budućnost.

Rak: 17. april

Rak deli snažnu energiju 17. aprila, ali sa fokusom na profesionalni život. Mogu se pojaviti priznanja, unapređenja ili nove odgovornosti. Vreme je da samouvereno iskoračite napred i dozvolite da se vaši talenti vide.

Lav: 9. april

Lavova sreća dostiže vrhunac 9. aprila, jer Mars energizira mogućnosti povezane sa putovanjima, obrazovanjem ili širenjem karijere. Ovo je povoljno vreme za istraživanje novih puteva, preseljenje ili preduzimanje smelih koraka ka dugoročnim ambicijama.

Devica: 19. april

Devica ima koristi od utemeljene energije sezone Bika koja počinje 19. aprila. Ovaj period može otvoriti vrata vezana za viši stepen učenja, napredovanje u karijeri ili putovanja.

Vaga: 24. april

Srećan dan za Vagu vrti se oko prihvatanja neočekivanog. Kako Venera prelazi u Blizance, mogu se pojaviti iznenadne prilike, posebno u partnerstvima ili saradnji. Napuštanje krutih planova moglo bi dovesti do boljih ishoda.

Škorpija: 26. april

Za Škorpiju se strpljenje isplati. 26. april donosi jasnoću i dublje razumevanje dugoročnih izbora. Ovo je dobar dan za donošenje odluka vezanih za karijeru, lečenje...

Strelac: 14. april

Osobama u znaku Strelca 14. april može biti energičan za kreativne i lične aktivnosti. Komunikacija teče glatko, što ga čini idealnim vremenom za predstavljanje ideja, pokretanje projekata ili težnju ka ciljevima vođenim strašću.

Jarac: 1. april

Jarčeve 1. aprila očekuje trenutak realizacije. Radi se o profesionalnim dostignućima. Vreme je za proslavu napretka, ali Jarčevi treba da znaju da je ovo samo početak pozitivnih i velikih promena, piše economictimes.

Vodolija: 1. april

Za Vodolije ovo je dan za oslobađanje od prošlih tereta i resetovanje prioriteta. To može otvoriti vrata novim mogućnostima i uskladiti vas sa budućim ciljevima.

Ribe: 24. april

Ribe doživljavaju rast kroz emocionalne i lične promene 24. aprila. Mogu se pojaviti mogućnosti vezane za dom, odnose ili lično blagostanje.