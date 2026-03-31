Rusija je u neprekidnom kontaktu sa Kubom, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

"U stalnom smo radnom kontaktu sa našim kubanskim prijateljima. Ovaj dijalog je u toku. Nastavićemo ga", rekao je Peskov novinarima.

Prema njegovim rečima, razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i kubanskog predsednika Migela Dijaza Kanela trenutno nije zakazan.

"Trenutno nisu planirani kontakti na najvišem nivou. Ako bude potrebno, to se može vrlo brzo organizovati", naveo je portparol Kremlja.

Ranije je ruski tanker "Anatolij Kolodkin" stigao na Kubu sa 100.000 tona sirove nafte.

Prema rečima predsednika Miguela Dijaza-Kanela, na Kubu prethodno tri meseca nije stigao nijedan tanker sa naftom, što je izazvalo energetsku krizu, nestašice benzina i niz nestanaka struje širom zemlje sa 10 miliona stanovnika.

SAD su prekinule izvoz nafte iz Venecuele na Kubu nakon što su 3. januara svrgnule predsednika Venecuele Nikolasa Madura, a Tramp je zapretio da će uvesti oštre carine svakoj drugoj zemlji koja bude slala sirovu naftu na Kubu.