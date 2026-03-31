Jedan lekar je naveo šta je upozorenje da nešto ozbiljno nije u redu.

Da li je moguće zaključiti da neko ima ozbiljne zdravstvene probleme na osnovu jedne rečenice? Ako je verovati nekim lekarima, zaista jeste.

Ranije su lekari na Reditu i platformi X (ranije Tviter) otkrili rečenicu koja odmah budi sumnju da nešto ozbiljno nije u redu. Jedan od njih nazvao ju je pravim „kliničkim draguljem“.

Lekar je na Redditu objasnio da ta rečenica ima skoro 100% prediktivnu vrednost za ozbiljnu dijagnozu - kao što je infarkt miokarda (srčani udar) ili rak.

Ta rečenica je iznenađujuće jednostavna: „Osećam se dobro, ali me je žena naterala da dođem.“

Ta rečenica, dodao je pomenuti lekar, upozorenje je da nešto ozbiljno nije u redu, iako pacijent može izgledati zdravo.

Ovu tvrdnju je potvrdio dr Sem Gali, lekar hitne pomoći i aktivni korisnik društvenih mreža, koji je još 2023. godine izjavio: „Kada čujem nekoga da kaže da ga je žena naterala da dođe na pregled - to je znak da je nešto ozbiljno zaista pošlo po zlu, dok se ne dokaže suprotno.“

Ali to nije jedina fraza koja izaziva zabrinutost među lekarima. U istoj temi na Reditu, drugi lekar upozorava na starije pacijente koji kažu: „Ne želim da budem teret, ali...“, što je često znak ozbiljnog stanja. Jedna lekarka je podelila kako ju je jednom pozvala starija žena sa bolovima u grudima koji su trajali satima, rekavši da nije pozvala ranije jer „nije želela da se neko brine“.

Drugi lekari takođe napominju da ne treba ignorisati takozvani majčinski instinkt. Jedan korisnik je ispričao slučaj u kojem je majka dovela svoje odraslo dete, rekavši samo da „nešto nije u redu“. Dete nije imalo dijagnozu niti znake depresije, ali je neposredno pre otpusta doživelo moždani udar, piše Unilad.

Dakle, ako vas žena, majka ili neko vama blizak opominje da posetite lekara, možda bi zaista trebalo da ih poslušate.