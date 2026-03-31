Narodna mudrost vekovima upozorava da ne treba nositi suvišne i oštećene stvari u džepu – izgužvane novčanice, stare račune, polomljene dugmiće… Iako na prvi pogled deluje kao sujeverje, psiholozi potvrđuju da ovakvi rituali imaju duboko značenje.

Zašto je važno držati džep urednim

Haotičan džep → haotičan stav prema resursima Nered u džepu često odražava impulsivno trošenje i manjak kontrole nad finansijama. Kontakt sa "smećem" stvara osećaj oskudice Stari računi i oštećene novčanice podsećaju na gubitke i održavaju anksioznost. Organizovan džep pokazuje poštovanje prema novcu Čuvanjem novčanica uredno i odvajajući ih od nepotrebnih predmeta jača se osećaj vrednosti i kontrole nad sopstvenim resursima.

Kako preneti pozitivnu energiju u džep

Nosite predmete povezane sa prosperitetom: lovorov list, štapić cimeta, crveni konac ili pronađeni novčić.

Ključ nije u samom predmetu, već u pozitivnoj nameri i osećaju obilja.

Dublji psihološki efekat

Rad na finansijskom blagostanju počinje od unutrašnjeg stava – uklanjanja straha od bogatstva i osećaja da novac nije nužno zlo.

Svesna zahvalnost za svaki primljeni iznos menja fokus sa oskudice na prisustvo resursa, što podstiče mudrije finansijske odluke.

Sređivanje džepova nije samo simbolično – to je prvi korak ka organizovanijem životu, boljoj kontroli nad finansijama i otvaranju novih mogućnosti.