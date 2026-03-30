Predsednik SAD Donald Trump izjavio je u nedelju da su američke snage izvele uspešne napade u Iranu, tvrdeći da su brojni ciljevi „neutralisani i uništeni“.

„Veliki dan u Iranu. Mnogi dugo traženi ciljevi su neutralisani i uništeni od strane naše vojske, najbolje i najsmrtonosnije na svetu. Bog vas sve blagoslovio!“, rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

On nije pružio dodatne detalje o ciljevima.

Tramp je ranije danas novinarima u predsedničkom avionu rekao i da Sjedinjene Američke Države veruju da su postigle promenu režima u Iranu, jer su njegovi najistaknutiji pripadnici "desetkovani" i "uništeni", kao i da su sledeći po rangu pripadnici iranskog režima "uglavnom mrtvi", a da SAD "sa trećim režimom ima posla sa drugačijim ljudima od svih sa kojima se bilo ko ranije suočavao".

Sve najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pročitati u našem blogu uživo.