Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da aktivno pomaže Iranu u praćenju i identifikaciji američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku.

-Jutros sam dobio informacije da su ruski sateliti fotografisali američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka i Persijskog zaliva u korist Irana - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X u subotu uveče, dodajući da je 25. marta snimljena baza „Princ Sultan“, prenosi Politiko.

Prema njegovim tvrdnjama, Moskva je napravila i snimke zajedničkog američko-britanskog vojnog objekta u Indijskom okeanu, kao i određenih infrastrukturnih tačaka, uključujući međunarodni aerodrom i delove naftnog polja Grejter Burgan.

Zelenski je naveo i da su ruske vlasti prosledile fotografije više vojnih baza i energetskih postrojenja u Turskoj i Kataru.

Iz Kremlja su, međutim, odbacili ove optužbe i negirali da dele obaveštajne podatke.