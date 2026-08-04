"I prethodnih dana napadali su ljude iz RS, tobož utiču na Srbiju. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze RS. Drugi je opasniji, to su lažni salonski nacionalisti".

"Nisu poslali svoje ljude ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na veselje zbog ubijanja Srba", kaže Vučić o postupcima Crne Gore.

"Večeras ću pokušati da ukažem šta mislim da će se događati u budućnosti, gde su virovi koji treba da izbegnemo".

"Oni će morati da urade mnogo stvari protiv Srbije kako bi dokazali da su Evropa i da bi se umilili Hrvatskoj", dodaje predsednik o Crnoj Gori.