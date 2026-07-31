Dok se opozicija bavi jeftinim lažima, blokadama i mlaćenjem prazne slame, Kavčić priznaje da predsednik Vučić i SNS jedini rade ono što je građanima stvarno važno.

- Hajde da izvučemo lekciju. Pogledajte kako kampanju radi Aleksandar Vučić i SNS. Uvek je to kampanja ličnog džepa, kampanja novčanika. Kampanja koja uvek kaže "sutra ćeš bolje živeti". I tačno znaju da je to glavna tema. To je tema koja je bitna i glasačima opozicije i glasačima vlasti. Ali mi ne vidimo u ovom trenutku da se opozicija uopšte bavi tim temama. I studentski pokret isto - priznao je Kavčić.

Lažna istraživanja

Nakon što je voditelj podsetio na tvrdnje CRTA-e o nekakvom "rekordnom poverenju u univerzitet", Kavčić ih je sasekao u korenu:

- Ta istraživanja CRTA-e, moja istraživanja su malo drugačija. Objavljivanje rezultata uvek služi u neke svrhe. Onaj ko objavi rezultate, on objavljuje rezultate s nekom svrhom, nešto želi da postigne tim objavljivanjem rezultata. Ipak, naši rezultati kažu da su institucije u koje naši građani imaju najviše poverenja Crkva, Vojska i na trećem mestu Akademska zajednica - rekao je Kavčić opozicionu mašineriju laži.

Priznao je da se nudio, išao na "intervjue", ali da ga sad niko od "studenata" ni ne konstatuje.

- Ja sam pre godinu i više dana studentskom pokretu rekao da stojim na raspolaganju... Ja sam zaista bio na tom intervjuu zvaničnom, pred amfiteatrom. Od tada, onako, sporadično čujem od jednog, dvojice. Ali, znate kako, taj pokret je pokret bez lidera, tako da ja i ne očekujem da me kontaktira nekakav lider, jer mislim da ga nemaju - zaključio je Kavčić.