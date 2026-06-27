Veliki broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude različitih generacija koji su se okupili sa zajedničkom porukom podrške miru, jedinstvu i stabilnosti. Među prisutnima vlada vedro raspoloženje i osećaj jedinstva, dok se sa nestrpljenjem očekuje početak centralnog programa, dok na drugoj, blokaderskoj strani, vlada zluradost.

Na društvenoj mreži pojavio se snimak, kako se tvrdi, Miroslava Filipovića, iz Loznice. On je poručio da bi bilo dobro da umre što više penzionera na današnjem skupu, jer će "Vučić tako imati manje glasova".

-Nema šanse da ne umre bar 10-15 penzionera, kaže on.