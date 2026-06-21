Incident je zabeležen kamerom, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije javnosti.

Na objavljenom video-zapisu vide se trenuci neposredno pre pada. Motociklista je tokom vožnje, prema snimku koji kruži internetom, u jednom trenutku ustao na motoru pokušavajući da nastavi upravljanje dvotočkašem. Nedugo zatim izgubio je kontrolu nad vozilom i pao na kolovoz.

Umalo došlo do većeg lančanog incidenta

Pad se dogodio neposredno pred raskrsnicom, a prema onome što se može videti na snimku, ostali motociklisti koji su se kretali iza njega morali su naglo da reaguju kako bi izbegli dodatne sudare. Samo zahvaljujući brzoj reakciji učesnika u saobraćaju izbegnute su ozbiljnije posledice.

Video je za kratko vreme privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali okolnosti pod kojima je došlo do nezgode i ponašanje vozača neposredno pre gubitka kontrole nad motorom.

Traže se odgovori o okolnostima nezgode

Nakon objavljivanja snimka pojavila su se brojna pitanja o tome šta je prethodilo incidentu, kao i da li su u potpunosti poštovani saobraćajni propisi. Na društvenim mrežama pojedini korisnici pozivaju nadležne organe da utvrde sve okolnosti događaja.

Podsetimo, u Novom Sadu je juče održeno malobrojno okupljanje učesnika protesta, a više detalja o tom događaju dostupno je u posebnoj vesti.ž

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