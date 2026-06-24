-Još uvek mi nije jasno zašto je takvu glupost napravio Rojters. Međutim, moramo znati da Rojters nije onaj Rojters koji smo znali iz priče zaustavite Rojters. Ovo je ipak sad komercijalna priča iza koje stoje biznisi, iza koje stoji veliki kapital fondacije i uopšte nije isključeno da je Rojtersova vest rezultat plaćenog lobiranja režima Aleksandra Vučića - izjavio je Margetić.

Nakon što je ljut napao Rojters zbog objavlljene istine, Margetić je sramno udario na Vučića i njegovu majku!

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Šta je pisao Rojters?

Podsetimo, Rojters je pre nekoliko dana objavio tekst u kom navodi, pozivajući se na izvora upoznatog sa slučajem, da italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih.

Prema navodima izvora, tužilaštvo u Milanu vodi istragu protiv pet osoba zbog sumnji da su Italijani i drugi stranci tokom rata od 1992. do 1995. godine učestvovali u takozvanim „snajperskim izletima“. Istraga je pokrenuta prošle godine nakon krivične prijave novinara i pisca Ecia Gavacenija, koji je tvrdio da su imućni stranci dolazili u Bosnu kako bi učestvovali u pucanju na civile tokom opsade Sarajeva.

Među osumnjičenima se, prema izvoru, nalazi i jedan milanski aristokrata, za koga su svedoci navodno izjavili da se na večeri sa bivšim školskim drugovima hvalio da je išao u Sarajevo kako bi pucao na ljude.

Međutim, tužilaštvo trenutno raspolaže samo posrednim dokazima, bez čvrstih materijalnih potvrda.

- Vrlo iskreno, u ovom trenutku tužioci nikada ne bi mogli da traže da bilo koji od osumnjičenih bude izveden pred sud - rekao je izvor za Rojters.

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