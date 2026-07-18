- Hoću da se zahvalim svakom čoveku koji se oglasio. Moraću da odgovorim i onom gospodinu Birodiju, ali i njemu ću odgovoriti, samo moram da nađem vremena, neka se ne ljute. Sve ono što lično moram da odgovorim odgovoriću - rekao je Vučić.

- Ljudi se sve više žale da ne dobijaju rešanja iz kampanje "Svoj na svome". Razgovarao sam sa ministarkom i rekao da mora da ide brže. Ona će već sutra izaći sa podacima po opštinama i načinom kako to da ubrzamo - dodao je Vučić.

- Ljude interesuje kada će da krenu jeftiniji lekovi. Od prvog avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo i da promptno reagujemo - ističe Vučić.

- Od polovine septembra idemo na sve one velike isplate koje smo obećali - kaže Vučić.