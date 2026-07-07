''Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima, aktuelnim izazovima i evropskoj budućnosti naših zemalja'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Dodao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu.

''Razgovarali smo i o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Posebnu pažnju posvetili smo mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa'', naveo je predsednik Vučić.

Stefančuk će sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić svečano otvoriti Konferenciju predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a na kojoj će se obratiti i predsednik Vučić.

Stefančuk je u ponedeljak uveče stigao u Beograd, a na aerodromu ''Nikola Tesla'' dočekala ga je predsednica Skupštine Ana Brnabić.