Istakao je da projekat „Osmeh Srbije“ nije samo linija na karti, već put koji donosi nove mogućnosti, brži razvoj i bolju povezanost građana, obraćajući se novinarima, nakon obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana.

-Na ovom prelepom mestu kod Bezdana, na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora, se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1 a biće i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica, uradićemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg od ogromnog značaja za sve, ali ćemo se odmah pripremati za dalje i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, Bečeja, Novog Bečaja, Novog Miloševa, Bočara prema Kikindi. Mnogo sam srećan, ovo je jako važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti, već zbog prirode onoga što ona donosi, ne zove se džabe "Osmeh Srbije" i verujem kad se završi Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi sad, onda smo sve glavne saobraćajnice rešili, rekao je predsednik.

Takođe je istakao da se raduje većim prinosima na našim njivama i da veruje da će svi dobiti poštenu cenu, ističući da će ova godina biti mnogo bolja od prethodne dve.

- Biće prinos veliki. Još Bogu da se pomolimo za jednu dobru kišu sledeće nedelje i to je to.