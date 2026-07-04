On je naveo da veruje da će Podgorica odustati od takvih mera, što bi otvorilo prostor i za prestanak recipročnih poteza.

-Veoma sam tužan zbog činjenice da Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije. Mnogima su branili, tu su bili i profesor Raković i akademik Bećković i mnogi drugi, kad su njima ukinuli, čak su i mom sinu zabranili ulazak kad su u Pljevljima bile litije. Žao mi je jer sam uvek bio za slobodan protok robe, kapitala i posebno ljudi, a čujem da su nadležni državni organi u skladu sa činjenicom da država mora da reaguje na neprijateljske akte prema svojim državljanima reagovali recipročno i to je to. Verujem da će oni sa tim merama prestati jer bi to u nevelikom vremenskom roku omogućilo i odustajanje od recipročnih mera.