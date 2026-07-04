Fotografije obilaska podeljene su putem zvaničnog instagram profila predsednika:

"Obišao sam radove na izgradnji brze saobraćajnice „Osmeh Srbije“, projekta koji će biti od životnog značaja za sever naše zemlje. Ovo nije samo novi put, već investicija koja će trajno promeniti život ljudi, unaprediti bezbednost saobraćaja i otvoriti nove mogućnosti za razvoj ovog dela Srbije.



Ova saobraćajnica povezaće ljude, gradove i opštine, olakšati svakodnevni život građana, omogućiti brži transport ljudi i robe i stvoriti bolje uslove za dolazak novih investitora. To znači više prilika za razvoj privrede i poljoprivrede, nova radna mesta i sigurniju budućnost za ljude koji ovde žive.



Posebno sam srećan kada vidim kako napreduju radovi i koliko se Srbija menja. Čudesno je kako smo izgradili ove puteve. Prelep je ovo deo Srbije koji zaslužuje da se razvija, a ovaj projekat doneće novi život mnogim mestima i potvrditi koliko su ulaganja u infrastrukturu važna za ravnomeran razvoj naše zemlje", poručio je Vučić.