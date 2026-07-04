(M.V.)

Na pitanje o promeni stava blokaderske N1 od "zvučnog topa" ka "zvučnom sredstvu", Vučić kaže:

"Ništa od toga nije postojalo. Verujem da će tužilaštvo upoznati javnost, pažljivo sagledajte sadržaj onoga što su rekla lica koja su govorila o zvučnom topu. Sve su izmišljali, neki namerno a neki da se dodvore pučini. Mnogo opasne stvari su radili, loše za našu zemlju i sve su slagali. Dobiće to svoj sudski epilog. Nemam nikakve sumnje u to. Kada želite zemlji loše i ne pitate za cenu da biste se dočepali vlasti", kaže Vučić za Alo!

Na pitanje o tome što blokaderi još uvek nisu izabrali kandidata za predsedničke izbore, Vučić kaže da do tada ima još mnogo vremena.

"Kad podnesem ostavku, pa još 90 dana. Možda im prvo budu parlamentarni, ko zna? Nadležna institucija odlučiće o tome u skladu sa interesima Republike Srbije. Onako kako to i priliči. Ali me je zaintrigiralo to što ste pitali oko Kablara. Stvarno, da se ne naljutite, sad sam smršao, imao sam 116 kila i 120 svojevremeno... Znam da bi izdržalo, izdržalo bi i tebe i mene Drobnjak, nije to sporno. Ali ja da idem, tamo visoko, da propadnem baš bi glupo bilo. Tako sam pravio šale sa Anom, izdržalo je sve. To će biti jedna od najlepših atrakcija i doneće mnogo koristi u Ovčarsko-kablarskom delu, mnogo će lepše da žive od turizma i svega drugog", ocenio je Vučić.

"Ja sam nešto drugo video. Neki na društvenim mrežama su napadali ove blokadere koji su nam branili da gradimo Beograd na vodi. Pa kao, šta radite u Galeriji? I neko od glavnih blokaderskih botova im je rekao 'pa nismo znali da je Galerija Vučićeva'. Pa nije moja, sve vreme vam to govorim, ona je vaša. Ali mi je drago što ste konačno priznali moje delo i moj rad. Hvala vam što dolazite u tu Galeriju mnogo češće nego ja. Mene kad mali sin natera da mu kupim dres ili patike, tad odem. Oni su stalno tamo i ja sam zbog toga najsrećniji na svetu. Hvala im što poštuju moje delo i rad, pokazuju koliko nekoga cene konkludentnim radnjama", kaže Vučić i dodaje da ludilo blokadera ide tako daleko da će ga u godinama koje dolaze ubediti da su oni to gradili, a da je on to branio.

"A mi da radimo, samo to je važno, da guramo zemlju napred i budemo u prve tri zemlje po stopi rasta u Evropi ove godine, a sledeće godine na prvom mestu", zaključio je Vučić.