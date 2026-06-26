Građani predsednika Aleksandra Vučića ispraćaju skandirajući "Aco, Srbine!".

Predsednik Vučić je otvorio danas deonicu autoputa Adrani-Preljina, došao u Oplaniće gde ga je more građana dočekalo uz ovacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na skupu "Srbija, jedna porodica" koji će biti održan sutra početi izgradnja novih puteva ujedinjenja i pozvao sve da dođu na skup, ističući da su dobrodošli u Beogradu.

Vučića je, nakon otvaranja deonice auto-puta od Preljine do Adrana, u Oplanićima kod Kraljeva sačekao veliki broj građana uz pesmu "Pevaj Srbijo", a među njima su bili i Srbi sa Kosova i Metohije koji su iz južne pokrajine krenuli na sutrašnji skup u Beograd.

Srbi sa KiM su predsedniku, uz poruku da im je Vidovdan od velikog značaja i da će se videti u prestonici Srbije u subotu, poklonili ikonu Svetog Lazara. Vučić je posebno zahvalio momcima i devojkama sa Kosova i Metohije na hrabrosti i na tome što čuvaju srpsko ime i prezime u južnoj srpskoj pokrajini.

"Da im kažem jedno veliko hvala za sve što čine za našu državu, a nama memorandumi nisu potrebni, za nas je Ustav svetinja, znamo šta je Srbija i čuvaćemo i štititi je uvek", istakao je Vučić.

Dodao je da će se, kada se završi još 12 kilometara auto-puta od Adrana do Vrbe, krenuti se u izgradnju auto-puta prema Ušću, Raški, Novom Pazaru.

"Hoću da pozdravim i našu braću Bošnjake i sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, posebno u severnokosovskim opštinama, zato što će im biti mnogo lakše da dođu do svog doma", rekao je Vučić.

Navodeći da su poslednjih godinu i po dana neki pokušali da podele porodice, društvo i da unište državu, Vučić je istakao da je zahvalan svim građanima koji nisu dali da im država bude uništena. "Mi njima nećemo da se svetimo. Jedino što hoćemo, to je da budemo zajedno, da budemo ujedinjeni i da zajednički gradimo budućnost naše zemlje", kazao je Vučić. Čestitajući Kraljevu, Čačku i celoj Srbiji na novoj deonici auto-putu koja je danas otvorena, Vučić je poručio: "Živela naša najlepša Srbija. I da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Do konačne pobede. Živela Srbija."

Obraćanje predsednika u Oplanićima bilo je više puta prekidano skandiranjem "Kosovo je srce Srbije", "Srbija pobeđuje", "Aco, Srbine".