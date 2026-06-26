Naime, dok iz mnogih krajeva Srbije ljudi pešice kreću ka Beogradu na veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica", voditelj emsije na blokadrskom mediju je njihov put propratio rečima: "Pevaj, Srbijo, zemljo ludaka"

Tim komentarom blokaderski medij još jednom je pokazao dokle može da ide njihova autošovinistička retorika.

Podsetimo, juče su kolone građana iz različitih delova Srbije krenule pešice ka prestonici, gde će 27. juna biti održan veliki skup "Srbija, jedna porodica".

Na svom putu ka Beogradu oni šalju, jasnu i snažnu poruku – Srbija pobeđuje! Detalje puta ka prestonici možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.

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