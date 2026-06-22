Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

Događaj je počeo za 10 časova u Sava Centru.

Obraća se Vučić

- Profesore Vlahoviću, uvaženi gosti, pripremili su tri različita govora za mene. Svi su predugački, moram iskreno da vam kažem. Veliko mi je zadovoljstvo da vas sve danas pozdravim. - rekao je Vučić na početku obraćanja. On se zahvalio svim učesnicima, posebno onima koji su doputovali izdaleka.

- Tema ovogodišnjeg kongresa je globalna ekonomska realnost, zato što živimo u periodu kada padaju u vodu sve teorije koje su vladale decenijama - rekao je on.

Vučić ističe da je danas svet međusobno povezan, ali i fragmentiran, i da je ta kontradikcija u srži raznih izazova.

Vlahović:Svetski kongres ekonomista prilika za jačanje veza SRB i akademske zajednice

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je danas na otvaranju 21. Svetskog kogresa ekonomista u Beogradu da je to jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u oblasti ekonomije koje predstavlja dragocenu priliku za jačanje veza između Srbije i Jugoistočne Evrope, kao i globalne akademske zajednice i kreatora javnih politika.

"Velika mi je čast i istinsko zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u Beograd i na 21. Svetski kongres Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA). U ime Saveza ekonomista Srbije, srdačno pozdravljam sve učesnike - ugledne govornike, cenjene kolege iz celog sveta, kreatore ekonomskih politika, naučnike i partnere koji su nam se danas pridružili", poručio je Vlahović na svečanom otvaranju u Sava centru kojem prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlahović je istakao da je Svetski kongres IEA mesto gde se ideje razmenjuju, razmatraju i razvijaju, ali i mesto na kojem nastaju nove perspektive i buduća saradnja. "Posle gotovo 20 godina, Svetski kongres se vraća u Evropu i po prvi put se održava u Jugoistočnoj Evropi. Posebno smo ponosni što je Savezu ekonomista Srbije poverena organizacija ovog značajnog događaja i što naš region postaje sve aktivniji deo globalnog ekonomskog dijaloga", naglasio je Vlahović. Kako je rekao, ekonomisti se okuplja u trenutku kada se svet suočava sa velikim izazovima - geopolitičkim tenzijama, brzim tehnološkim promenama, klimatskim pitanjima i promenama u globalnim ekonomskim odnosima.

"U takvim okolnostima, otvorena, odgovorna i na budućnost usmerena ekonomska rasprava važnija je nego ikada", poručio je Vlahović. On je podsetio da već dugi niz godina Savez ekonomista Srbije ima značajnu ulogu u unapređenju ekonomske misli i javnog dijaloga u Srbiji i širem regionu. "Radili smo na povezivanju akademske zajednice, kreatora javnih politika i poslovne zajednice, podstičući odgovorno i informisano donošenje ekonomskih odluka. Naša misija oduvek je bila da podržavamo znanje, dijalog i saradnju. Organizacija ovog kongresa zato nije samo velika čast za naš savez, već i priznanje radu i posvećenosti mnogih ljudi koji su doprineli razvoju ekonomske nauke i profesionalne razmene u našoj zemlji i regionu", rekao je Vlahović.

On je napomenuo da istovremeno ovaj kongres predstavlja dragocenu priliku za jačanje veza između Srbije, Jugoistočne Evrope i globalne akademske zajednice i zajednice kreatora javnih politika. "Ovaj kongres okuplja neke od vodećih svetskih ekonomista, dobitnike Nobelove nagrade, ugledne naučnike i kreatore javnih politika. Pod centralnom temom 'Suprotstavljene vizije sveta' (Contrasting World Visions), kongres nas poziva da razmotrimo neka od ključnih pitanja našeg vremena: demokratiju i autokratiju, globalizam i nacionalizam, multilateralizam i bilateralizam. Ova pitanja sve više oblikuju ne samo političke odnose već i budućnost ekonomskog razvoja, prosperiteta i međunarodne saradnje", naveo je Vlahović. Tokom narednih dana, kaže, sa više od 1.000 učesnika, brojnim naučnim radovima i mnogobrojnim diskusijama, kongres će postati živ i dinamičan forum za razmenu ideja, iskustava i novih rešenja. Zahvalio je Međunarodnoj ekonomskoj asocijaciji na poverenju koje je ukazalo SES-u. "Takođe želim da zahvalim svim partnerima, institucijama, kolegama i volonterima čija su posvećenost i podrška omogućile održavanje ovog događaja. Posebnu zahvalnost upućujemo Vladi Srbije, generalnom pokrovitelju kongresa, kao i kompanijama Delta Holding i AIK Banka, našim generalnim sponzorima, i svim ostalim sponzorima na njihovoj dragocenoj podršci", istakao je Vlahović. Izrazio je očekivanje da će učesnicima kongresa boravak u Beogradu biti, kako je rekao, istovremeno profesionalno koristan i nezaboravan. "Takođe se nadam da ćete uživati u duhu, energiji i gostoprimstvu našeg grada, mesta gde se tradicija i moderne ideje susreću. Dobro došli u Srbiju. Dobro došli u Beograd. Dobro došli na 21. Svetski kongres IEA", poručio je Vlahović. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), počeo je danas u Beogradu i trajaće do 26. juna u Beogradu. Kongres će okupiti više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade i tokom pet dana biće organizovano 12 plenarnih sesija i plenarnih panela, kao i više od 200 paralelnih panela. Među ključnim temama 21. Svetskog kongresa ekonomista biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. U narednim danima najavljeno i učešće prvog potpredsednika vlade i ministra finansija Siniše Malog, kao i guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković. Među učesnicima biće i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Žan Tirol sa Tuluške ekonomske škole, Ester Diflo sa Univerziteta Masačusets i Erik Maskin sa Harvarda. Tema ovogodišnjeg kongresa je "Suprotstavljene vizije sveta: globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji".