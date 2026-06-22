Miloš Stanković iz DSS-a uporedio je studente blokadere sa najcrnjim diktatorima.

U emisiji Utisak nedelje kod Olje Bećković Stankovć je istakao da oni hoće da uvedu jednoumlje.

O zahtevu studenata blokadera da odustanu od izbora i podrže njih Stanković je rekao:

- Mi sada vidimo da se ovde uporno radi na stvaranju jednoumlja! Znate, Mobutu Sese Seko je prinudio sve u svojoj državi da se priključe njegovoj političkoj stranci. Ja zato kažem, nama nije potrebna promena koja neće biti promena. Nama je potrebna promena politike i promena sistema vrednosti.