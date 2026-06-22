Skup „Srbija, jedna porodica“, koji će biti održan u subotu, 27. juna, doneće brojne sadržaje za građane svih generacija, a organizatori otkrivaju nove detalje programa koji će obeležiti ovaj događaj.

Pored ogromne državne zastave, teške približno jednu tonu, koju će ulicama nositi više od hiljadu građana, posebna pažnja biće posvećena najmlađim posetiocima i njihovim porodicama.

U okviru manifestacije biće organizovan porodični program sa različitim sadržajima namenjenim deci i roditeljima. Mališane očekuju pozorišne predstave, kreativne i edukativne radionice, kao i brojne interaktivne aktivnosti prilagođene njihovom uzrastu.

Program će obuhvatiti i zajedničke igre za decu i roditelje, sa ciljem da podstaknu druženje, zabavu i kvalitetno provedeno vreme u porodičnom okruženju.

Podsetimo, juče smo objavili program i sadržaj na jednom mestu, šta nas sve čeka tog dana pročitajte u POSEBNOJ VESTI.

Najveća srpska zastava na skupu 27. juna na koji je pozvao Vučić, opširnije OVDE.

Inače, monumentalna zastava kakva do sada nije viđena viša je od Ajfelove kule. Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.