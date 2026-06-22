Tokom letnjih vrućina ventilator je jedan od najčešće korišćenih uređaja u domaćinstvu. Međutim, uz svakodnevnu upotrebu brzo se suočavamo sa poznatim problemom – slojevima prašine koji se nakupljaju na lopaticama i zaštitnoj mrežici.

Temeljno čišćenje ventilatora često zahteva rastavljanje uređaja, što mnogima predstavlja naporan i dugotrajan posao. Ipak, na društvenim mrežama poslednjih meseci popularan je jednostavan trik koji može privremeno da reši problem i osveži ventilator za svega nekoliko minuta.

Kako funkcioniše trik sa kesom za smeće?

Za ovaj postupak potrebno je da napravite blagi rastvor od tople vode i sredstva za čišćenje, koji ćete sipati u bočicu sa raspršivačem. Zatim lagano naprskajte zaštitnu mrežicu i lopatice ventilatora.

Važno je da ne koristite previše tečnosti kako ne biste nakvasili električne delove uređaja i izazvali eventualna oštećenja.

Nakon toga preko prednjeg dela ventilatora navucite veliku kesu za smeće tako da ga u potpunosti prekrije. Uključite ventilator i ostavite ga da radi nekoliko minuta.

Prašina ostaje u kesi

Dok ventilator radi, strujanje vazduha pomaže da se naslage prašine odvoje sa lopatica, a kesa za smeće zadržava veći deo nečistoća i sprečava njihovo raspršivanje po prostoriji.

Zahvaljujući tome, ventilator može da izgleda znatno čistije bez rastavljanja i dugotrajnog ribanja.

Rešenje za brzo osvežavanje, ali ne i zamena za detaljno čišćenje

Iako ovaj trik može biti veoma praktičan, stručnjaci upozoravaju da ne može da zameni temeljno održavanje uređaja. Prašina i masnoće koje se godinama nakupljaju u unutrašnjosti ventilatora i dalje zahtevaju detaljno čišćenje.

Prednost metode je ušteda vremena i jednostavnost primene, dok je glavni nedostatak to što ne uklanja svu prljavštinu i ne predstavlja trajno rešenje.

Ipak, za one koji žele da brzo osveže ventilator između dva velika čišćenja, trik sa kesom za smeće mogao bi da bude praktično i efikasno rešenje.