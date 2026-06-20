Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da studentski blokaderi nemaju nikakav program za vođenje države i da se ozbiljna politika ne može zasnivati na obmanama i nerealnim obećanjima.

- Kakve bajke prosipate. Vidim da saradnici dođu i pitaju da li nešto treba da demantujemo. Istraživanja služe da sebe popravljate. Niko ne glasa za onoga ko vodi u istraživanjima. Ti ljudi misle da mogu da lažu sami sebe. Neke opozicione stranke imaju program, studenti blokaderi nemaju nijedan - rekao je Vučić.

On je naveo da pojedini iz opozicije neće priznati određene činjenice samo zato što žele da ga politički poraze.

- Neće to da priznaju, kao ni pojedini iz opozicije, samo da mene slome. Istraživanja retko pokazujem, a i tada kažem da se ne objavljuju. Mene interesuje gde grešimo, a ne kako izgledamo u anketama. Kako ćete da vodite zemlju ako sebe lažete? - upitao je predsednik.

Vučić je rekao da vođenje države podrazumeva odgovornost i donošenje teških odluka.

- Lako je reći: hajde da uđemo u rat, da idemo na Prištinu, Zagreb... Ali hajde da vidimo da li smemo da odbijemo dijalog i kako ćemo da isplaćujemo plate i penzije. Moji roditelji kažu da su penziju zaradili i da im to niko nije poklonio - rekao je Vučić.

Predsednik je kritikovao i pojedine političke protivnike.

- Nama drži pridike čovek koji nas je doveo do kursa od 117 dinara za jedan evro. On je sada ekspert. Imate i kandidata na studentskoj listi koji je stariji od mene. Tu je i Kokanović. Branio je sekirom Violu fon Kramon. Bio je za Rio Tinto, pa kada mu nisu dali novac da kupi ćerki stan, postao je protiv. Njegov prijatelj je uzeo pare. To je licemerje - rekao je Vučić.

Na kraju je poručio da vlast mora da se ponaša drugačije.

- Mi moramo da budemo drugačiji, ozbiljniji i odgovorniji - zaključio je predsednik Srbije.