Mesecima je javnost slušala tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta. Optužbe su iznošene, tražene su međunarodne istrage, a Srbija predstavljana kao država koja je protiv građana upotrebila zabranjeno sredstvo.

Prema navodima Tužilaštva, priča o zvučnom topu nije nastala spontano nakon protesta, već se o njoj govorilo još na plenumu održanom 22. januara 2025. godine. Kako se navodi, tada je razmatrana mogućnost plasiranja narativa koji bi izazvao reakciju međunarodne javnosti i institucija Evropske unije, uz optužbe da su srpske vlasti upotrebile zvučni top protiv demonstranata.

Čemu je ta laž služila?

-Pogledajte građani Srbije čemu je ta laž služila. Naravno da nije bilo zvučnog topa. Obratite pažnju na sledeću stvar: Dva dana je bilo "Upotrebljen je zvučni top". Treći dan: Pogledajte kako je to urađeno, po udžbenicima obojene revolucije. Imate stotinu naslova u našim medijima "Vučić je pucao u leđa svom narodu". Nije više "Upotrebljen je zvučni top" - "Vučić je pucao u leđa svom narodu".

Šta se sve dešava i zašto nam se dešavalo ovo sve godinu i po dana?

-Pokušali su spolja na različite načine da pronađu nekoga ko bi mogao da objedini sve u mržnji protiv mene, ne bi li pobedio.

Koga posle toga briga koliko je truda uloženo?

I sad, šta se zbiva? Kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, koga posle toga briga koliko je kilometara auto-puteva? Koga posle toga briga koliko je kilometara pruga izgrađeno? Koga posle toga briga koliko je neprospavanih noći da bismo imali struje i goriva sad? I ko će posle toga da glasa za tog čoveka? Ako je on pucao u narod, on nije normalan, on puca u narod. To je vrhovno zlo. I više nije važno da li je on bio dobar predsednik, da li je bio dobar premijer, da li je uradio nešto... On nije čovek. Šta da radi pristojan čovek? Znali su da ne možete ništa po tom pitanju da radite - poručio je tada predsednik Vučić prilikom jednog od gostovanja.