Nakon današnjeg saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kojem je navedeno da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta pronađena dokumentacija od značaja za istragu događaja od 15. marta 2025. godine, ponovo su aktuelizovane rasprave o brojnim optužbama koje su se prethodnih godina pojavljivale u javnosti.

Na društvenim mrežama pažnju je privukla objava korisnika „Jedan je Paša“, u kojoj se podseća na niz afera i tragedija za koje je, kako navodi autor objave, predsednik Srbije Aleksandar Vučić godinama optuživan.

U objavi se navode poplave u Obrenovcu, slučajevi Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana, afera „Jovanjica“, tragedije u Ribnikaru, Duboni i Orašju, situacija na Kosovu, projekat eksploatacije litijuma, pad nadstrešnice, smrt dečaka u Valjevu, slučaj „Sarajevo safari“, kao i priča o navodnoj upotrebi zvučnog topa.

Autor objave ocenjuje da je zajednički imenitelj svih tih optužbi pokušaj da se Aleksandar Vučić predstavi kao odgovoran za svako negativno dešavanje i da se, kako navodi, kroz takav narativ sprovede njegova potpuna dehumanizacija.

Dodatnu pažnju javnosti danas je izazvalo i saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je navelo da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta pronađena dokumentacija koja bi mogla biti značajna za više predmeta, među kojima je i istraga o događajima od 15. marta 2025. godine.

Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je detaljnu rekonstrukciju događaja, u kojoj je navedeno da je među dokumentacijom pronađen zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost održanog 22. januara 2025. godine, na kojem se pominje „zvučni top“ i moguće međunarodne reakcije na njegovu eventualnu upotrebu.

U rekonstrukciji je prikazan i unapred definisan protokol povlačenja studentskih redara, kao i vremenski sled događaja koji je, prema navodima iz emisije, trajao gotovo tri minuta.

Dok istraga Višeg javnog tužilaštva traje, na društvenim mrežama se ponovo postavlja pitanje da li su brojne afere koje su godinama izazivale podele u društvu bile samo politički obračuni ili nešto više od toga.

Dalji tok istrage trebalo bi da pruži odgovore na pitanja koja već duže od godinu dana izazivaju veliku pažnju javnosti.