Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom sastanka predstavnika opozicionih stranaka u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, poručivši da je vreme da ta organizacija promeni ime ili bar opis na svom zvaničnom sajtu.

Starović je podsetio da je Evropski pokret u Srbiji osnovan kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija posvećena evropskim integracijama Srbije, ali je ocenio da se danas udaljio od tih principa.

- Nekada vodeća nestranačka organizacija posvećena integraciji naše države u Evropsku uniju, a danas tek puka filijala Đilasove stranke koja glasa protiv evropskih zakona u Narodnoj skupštini i lobira širom Evrope protiv napretka Srbije u pristupnim pregovorima. Krajnje je vreme da promene ime ili bar opis na sopstvenom veb-sajtu - napisao je Starović.

Uz objavu je podelio i deo opisa Evropskog pokreta u Srbiji, u kojem se navodi da je ta organizacija osnovana 24. novembra 1992. godine kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, sa ciljem zalaganja za miroljubivu, demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope.

Starovićeva reakcija usledila je nakon što je Evropski pokret u Srbiji saopštio da je u njegovim prostorijama dogovoreno zajedničko delovanje proevropskih stranaka i pokreta, među kojima su Srbija centar – SRCE, Pokret slobodnih građana, Stranka slobode i pravde i pokret Solidarnost.