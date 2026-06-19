VJT došlo je do šokantnih podataka da je priča o „zvučnom topu” planirana još u januaru, mesec i po pre skupa 15. marta, a politički analitičar Predrag Rajić za Alo! kaže da se za taj dan spremalo zlo.

-Blokaderski pokret je želeo da 15. marta prošle godine na ulici sruši demokratski izabranu vlast i državu preda u ruke strancima – navodi on.

- Laž o zvučnom topu je bila samo jedna u nizu manipulacija kojima su želeli da zavade građane međusobno i podriju poverenje u naše institucije – navodi Rajić.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“.