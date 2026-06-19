-Svašta bih rekla sada nakon ovog saznanja. I dalje sam zatečena i pričaću možda nešto emotivnije. Mi smo svi znali da je afera zvučni top laž, da ništa od toga nije istina, da se to nije dogodilo i da nikakvo zvučno oružje nije upotrebljeno. Ono što je neverovatno je što smo mi sada saznali da je ta laž planirana, da to nije bio incident, da je planirana laž, da je planirana više od mesec i po dana.

Planirali su, organizovali su je, trenirali su ljude da bi sve to plasirali i to zbog čega? Zbog čega su sve to radili? Pa pod jedan radili su to da bi pokazali da naš predsednik, Aleksandar Vučić, nije čovek, nego da je monstrum, da je ubica, da ne preza od toga da puca narodu u leđa, zato što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u roku od 24 časa i jedino što je ostalo je da Aleksandar Vučić ubica i da je pucao sopstvenom narodu u leđa.

Radili su to i planirali, organizovali ljude, obučavali ljude, kako bi izazvali građanski rat u Republici Srbiji. Radili su to kako bi uništili i zgazili našu zemlju. Radili su to kako bi produbljivali mržnju i podele u našem droštvu. Zbog toga su to radili.

I da pomislite da je to neko planirao, da je to neko osmislio i na tome onda radio i da je onda to tako savršeno obavio kao posao i onda iskoristio to za spoljne dodatne napade na Srbiju, to je ono što izaziva bes. I to je ono što izaziva gađenje svakog normalnog čoveka prema tim blokaderima koji su to radili i svima onima koji su tu ulažu prihvatili, u njoj učestvovali i iskoristili je. A iskoristili su je da oni pucaju u Aleksandra Vučića, da oni pucaju u porodicu predsednika Vučića i da oni pucaju u Srbiju.

Laž "zvučni top", pripirema takve laži je pucanj u predsednika Aleksandra Vučića i to je pucanj u Srbiju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji - rekla je Brnabić.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu možete pročitati OVDE.