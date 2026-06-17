Prizor je vrlo brzo postao viralan i pokrenuo lavinu komentara, spekulacija, ali i duhovitih reakcija korisnika širom regiona.

Na fotografiji se vidi zmija obavijena oko drveta, a prema navodima autora objave, duga je više od dva metra. Zbog svog položaja i načina na koji je uhvaćena kamerom, ostavlja utisak da je izuzetno velika, pa su mnogi korisnici istakli da deluje kao da je čak deblja od pojedinih stabala u njenoj neposrednoj blizini.

„Slikano u Plavu. Da li neko zna koja je zmija?“, napisano je u opisu objave, što je odmah pokrenulo niz komentara i različitih tumačenja. Ljudi su pokušavali da pogode o kojoj vrsti je reč, dok su se istovremeno nizale i šaljive reakcije.

Mnogi korisnici društvenih mreža reagovali su sa dozom humora, pa su se komentari brzo pretvorili u viralni deo priče. Neki su pisali „Anakonda iz Plava“, drugi „Plavakonda“, dok su treći u šali navodili da je „rešenje da se iselimo iz Plava“. Bilo je i duhovitih poređenja poput „Moja svekrva“, što je dodatno doprinelo širenju objave i njenoj popularnosti.

Ipak, nakon što je fotografija privukla veliku pažnju, ubrzo su se oglasili i poznavaoci reptila. Oni su naveli da je najverovatnije reč o Eskulapovom smuku (Zamenis longissimus), poznatom i kao šumski smuk.

Ova vrsta zmije nije otrovna i smatra se jednom od najdužih zmija u Evropi, jer može da dostigne dužinu i preko dva metra. Ipak, stručnjaci napominju da se ovako veliki primerci danas ređe sreću u prirodi, što je dodatno doprinelo utisku da je reč o nečemu neobičnom i retkom.

Takođe se ističe da kvalitet same fotografije nije idealan, pa je zbog udaljenosti i ugla snimanja teško precizno proceniti stvarnu veličinu zmije. Ipak, po obliku tela i načinu kretanja, stručnjaci smatraju da je identifikacija prilično pouzdana.

Šumski smuk ima i zanimljivu istorijsku i kulturnu simboliku. Još u antičkoj Grčkoj povezivan je sa štapom boga medicine Eskulapa, upravo zbog svoje korisne uloge u prirodi, jer pomaže u kontroli populacije glodara.

Na prostoru Balkana ova zmija je poznata i pod nazivom „zmija čuvarkuća“, jer se u narodnim verovanjima smatralo da donosi zaštitu doma i imanja. Upravo zato, iako na prvi pogled može delovati zastrašujuće, u pitanju je korisna i neotrovna vrsta koja ima važnu ulogu u ekosistemu.

Zahvaljujući ovom neobičnom prizoru, fotografija iz Plava je postala još jedan primer kako jedan trenutak iz prirode može da izazove veliku pažnju javnosti i postane viralni hit na internetu.