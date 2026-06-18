O izgradnji Fruškogorskog koridora, predsednik Vučić kaže da kod takvih projekata uvek ima problema, ali da u ovom slučaju nije do ljudi.

"To će biti najduži dvocevni tunel u Srbiji. Sve ćemo to da završimo za godinu dana, a ostaće nam 12 kilometara zato što se nismo dovoljno posvetili. Ne mogu ljudi da grade ako imaju problem sa zemljištem kroz koje treba da prođe trasa. Svakako, kada prođete taj čep i idete prema Irigu, Loznici ili Beogradu ili Zagrebu sa druge strane, to će biti ogromna razlika za šivotni standard".

"Pre svega želim da čestitam predsedniku Trampu i Pezeškijanu na postignutom dogovoru. Pročitao sam te tačke, ima tu još uvek stvari koje su maglovite. Ovo je veoma značajan prvi korak ka uspostavljanju mira. nadam se da će u narednih 60 dana moći da dugoročno osiguraju mir. Nadam se da će rešiti tačke od Ormuskog moreuza do nuklearnih kapaciteta i sankcija. Verujem da će mir ostati trajno uspostavljen, što je i za nas značajno. Kao prva posledica, videli ste da je Brent nafta pala na 78 dolara. Očekujem da sutra donesemo odluku da vratimo 10 posto akciza da se odričemo umesto 20, a da nafta ide naniže. Pa da vidimo da sledeće nedelje potpuno ukinemo to što se država odricala, a da cena naftnih derivata ide na dole. To bi doprinelo napretku naše države, zato se radujem miru", kaže Vučić.

O rusko-ukrajinskom sukobu, Vučić kaže:

"Vrlo teška situacija u odnosima Moskve i Kijeva, i na ratištu i u dubini teritorija. Sve je teže u Moskvi i u Peterburgu. Plašim se da to ne ide u dobrom smeru", kazao je predsednik.