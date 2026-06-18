Vučić je istakao velike probleme sa kojim se suočava država kada gradi velike projekte.

"Niko neće da bude na strani države, uvek su svi protiv države. Hoćete da gradite auto-puteve, a nijedna opština neće da otvori kamenolom. Mi smo plaćali penale američkoj kompaniji koja je radila, zato što nismo mogli da obezbedimo pristup kamenolomu zbog nekih demonstranata. Insistirali ste, zato sam vam rekao sve", kazao je Vučić.

On ističe da je i projektna dokumentacija često uzrok odlaganja.

"Dakle, nije sporno da se radi, sve je to lepo, ali često se na kraju produže rokovi završetka. Otvaramo uskoro Kuzmin-Sremska Rača, voleo bih da se završi i put do Tuzle. Ono što je važno je da to otvorimo. Otvorićemo gotovo sve do Golupca, zatim Vrba-Adrani, koji će da spoji ovaj deo od Kraljeva sa jugoistočnom stranom, prema Vrnjačkoj Banji. Kada budemo imali tako kompletiran Moravski koridor onda smo stvarno sve uradili", rekao je on.