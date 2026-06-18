"Imaćemo, verujem da će to biti najveći skup u istoriji severa Srbije. Sada smo izabrali Beograd po treći put, da bismo predstavili važne stvari za budućnost. Mi ne pravimo performans radi performansa, da bismo napravili sliku za Instagram, već da predstavimo plan i program, da pokažemo brigu ljudima, šta je to što ljudi mogu da očekuju, kakve plate, penzije, kakvu politiku, koje će ime naše liste biti, kako se obraćamo građanima, da još jedanput pozovemo na zajedništvo i sa onima koji, poput vas, ne mogu da istrpe ni drugačiju reč", ukazao je Vučić.

" A to, da li smem ili ne smem da odem u Novi Sad, borio sam se više nego svi vi za svoju zemlju, radio napornije i više, nisam imao godišnje odmore, sve što su imali drugi ljudi. Nekada je to bilo tri dana, nekada dva, nekada jedan. Nikada nisam imao slobodne vikende, meni su subota i nedelja uvek radni dani. Dao sam sve od sebe da ova zemlja ide napred, i verujem da sam, uz pomoć naroda, uspeo u tome. Ovaj most je, što Maja reče, kao za razglednicu. To je neko morao da uradi, a najlakše je samo zanovetati i kritikovati", dodao je predsednik.

"Sve to vreme je vaš odgovor na rad i trud bio: 'Ti Vučiću nisi čovek'. Nemate šta da me pitate o mostu, o putu, jedino me da me predstavite kao da sam lud, da mi otac nije otac, pa sve one laži od zvučnog topa do Sarajevo safarija i ubijenog dečaka u Valjevu, služilo je da me predstavite kao monstruma", rekao je predsednik.

"A da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu, i sve sem pobede u Novom Sadu bi meni bilo ravno porazu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, a i tamo očekujem pobede. Vreme istine je došlo, i mislim da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali, i ljudi samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju", zaključio je Vučić.