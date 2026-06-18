Ono što je trebalo da bude još jedan uobičajen radni dan pretvorilo se u prizor koji će jedan građevinski radnik pamtiti do kraja života. Tokom čišćenja prostora ispod stare višespratnice u gradu Rok Hil, u američkoj saveznoj državi Južna Karolina, pronašao je ljudske ostatke skrivene na mestu gde ih niko nije očekivao.

Tridesetšestogodišnji Filip Šip radio je na raščišćavanju takozvanog tehničkog prostora ispod objekta, dela zgrade koji se uglavnom koristi za instalacije i skladištenje. Iza gomile starih vrata ugledao je predmet koji je na prvi pogled ličio na plastičnu dekoraciju.

Pomislio je da je u pitanju rekvizit

Zbog neobičnog oblika i mesta na kojem se nalazio, Šip je najpre pretpostavio da je reč o ukrasu za Noć veštica ili starom rekvizitu ostavljenom tokom neke proslave.

Međutim, kada je predmet podigao sa tla, vrlo brzo je shvatio da se suočio sa nečim mnogo ozbiljnijim.

„U početku sam bio uveren da je u pitanju plastična lobanja. Takve stvari se ponekad mogu pronaći tokom radova. Ali čim sam je uzeo u ruke, shvatio sam da nešto nije u redu“, ispričao je za lokalne medije.

Jeziv detalj otkrio istinu

Najveći šok usledio je kada je primetio da su za lobanju i dalje bili pričvršćeni kičmeni pršljenovi.

Taj prizor bio je dovoljan da odmah prekine radove i upozori kolege da ništa ne pomeraju dok ne stigne policija.

„Taj osećaj je teško opisati. U trenutku sam shvatio da je to nekada bila stvarna osoba. Najpotresnije je bilo kada sam video da su pršljenovi još spojeni sa lobanjom“, rekao je Šip.

Nakon poziva, policija je brzo stigla na lice mesta, obezbedila područje i započela istragu.

Forenzičari pokušavaju da reše misteriju

Pronađeni ostaci poslati su na detaljnu analizu stručnjacima za forenzičku antropologiju, koji pokušavaju da utvrde poreklo kostiju i njihovu starost.

Jedna od mogućnosti koju istražitelji razmatraju jeste da su ostaci možda nekada korišćeni u medicinske ili obrazovne svrhe, ali za sada nijedna teorija nije potvrđena.

Prema navodima lokalnih medija, na lokaciji su pronađeni i drugi delovi skeleta, ali policija nije želela da iznosi dodatne detalje kako ne bi ugrozila istragu.

Dve velike nepoznanice

Istražiteljima posao dodatno otežavaju dve okolnosti.

Prva je činjenica da ostaci nisu bili zakopani, već skriveni iza starih vrata, što otvara pitanje da li ih je neko namerno sakrio kako bi ostali neprimećeni.

Druga misterija odnosi se na samu zgradu. Objekat se nalazi u starom delu grada i tokom decenija više puta je menjao vlasnike i namenu, što značajno komplikuje pokušaje da se utvrdi kako su se ljudski ostaci našli na toj lokaciji.

Nada da će identitet biti otkriven

Iako je od događaja prošlo određeno vreme, Filip Šip priznaje da ga prizor i dalje progoni.

Kako kaže, nada se da će forenzička analiza dati odgovore i da će identitet osobe čiji su ostaci pronađeni biti utvrđen.

„Voleo bih da se sazna istina. Ako postoji porodica koja godinama traži odgovore o nestalom članu, nadam se da će ih konačno dobiti“, zaključio je radnik.

Dok stručnjaci nastavljaju analizu pronađenih ostataka, slučaj ostaje jedna od neobičnijih i zagonetnijih istraga koje su poslednjih godina privukle pažnju javnosti u ovom delu Južne Karoline.