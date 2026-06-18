Pitanja medija

"Uvek pri izgradnji svakog infrastrukturnog objekta imate bezbroj problema. Naučeni su ljudi kako da zloupotrebljavaju svoja prava a da imaju minimum obaveza. Ovde nije bilo do ljudi nego do nas. Sve drugo će manje više biti urađeno na vreme. Sve ćemo to da završimo za manje od godinu dana, a ostaće nam tih 12km. Ne mogu ljudi da grade našto ako imaju problem sa zemljištem gde treba da prođe trasa. Uradićemo, biće nekog kašnjenja. Praviće se čep tih godinu dana dok se ne završi. Za dve godine završićemo sve i to će biti ogromna razlika i za standard, i za dovođenje investitora."

Na pitanje o sporazumu SAD i Irana, i novim velikim napadima Rusije i Ukrajine, Vučić je rekao:

"Želim da čestitam predsednicima SAD i Irana na postignutom dogovoru. Ima tu još mnogo stvari koje su maglovite, ali ovo je veoma značajan korak. Nadam se da će u narednih 60 dana moći da dugoročno osigurati mir. Verujem da će rešiti i ove tačke, od Ormuskog moreuza, nuklearnog kapaciteta Irana, ukidanja sankcija. To su pitanja za njih, dve velike zemlje, i verujem da će mir ostati trajan, što je i za nas značajno."

"Kao prva posledica mogli ste da vidi te da je brent nafta pala. Očekujem koliko sutra da donesemo odluku da vratimo 10% akciza, a da cena nafte makar malo ide naniže. Pa da možda sledeće nedelj ukinemo to što se država odricala dela akciza, a opet verujem da cena derivata neće ići gore. To bi dodatno dovelo do napretka i zato se radujemo tome."

"Mislim da je vrlo teška situacija u odnosima između Moskve i Kijeva, i na ratištu i u dubini teritorije obe zemlje. Plašim se da to sve ne ide u dobrom smeru, to je sve što mogu da kažem u ovom trenutku."

"Kad pitate za gospodina Antonijevića, sve je to u redu. Nisam hteo ni da pokušam da se mešam, naše je da merimo posle ko je kako radio svoj posao."

"Nije deo javnosti, već to radite vi na N1 i Novoj S. Pogledajte razliku između mene i vas. Pažljivo sam vas slušao, a vi ste nervozni posle dve reči koje sam izgovorio."

"Ziđin je broj 1. i 3. izvoznik u ovom trenutku, Ling Long je broj 5. Za nas su to loše vesti. U svetu kojem su svi protiv svih, a dve velike sile SAD i Kina... U svemu tome naravno da i mi plaćamo cenu. Suočavamo se sa problemima i sa Hbisom zbog kvota EU i količinama. I svakodnevno smo u kontaktu. Sa Amerikancima razgovaramo, vidim da i Ling Long preduzima pravne akcije da bi zaštitili izvoz u SAD. Verujem da ćemo moći barem malo da pomognemo kompaniji koja zapošljava hiljade ljudi na istoku Srbije. Ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima što su izdržali godine gubitaka. Zato što reč predsednika Sija znači mnogo više. A za nas je to spas. Slično je i sa Zrenjeninom, Borskim rudnikom."

"Što se drugog pitanja tiče, ja svuda idem slobodno. Bio sam i u Novom Sadu. Da imaćemo i skup, i verujem da će to biti i najveći skup na severu Srbije. Sada smo izabrali Beograd. Želimo da predstavimo program za budućnost. Radimo da bismo predstavili plan i program, da pokažemo brigu o ljudima, šta je to što mogu da očekuju..."

"Ja sam ponosan na sve što sam činio i radio. Borio sam se za svoju zemlju, nisam imao godišnje odmore, sve što su imali drugi ljudi. Nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred, i verujem da sam ne malim delom uspeo u tome. Ovaj most je samo jedan od. To je neko uradio. Neko je mora da pronađe novac, da ima ideje, da radi i gradi. Za sve to vreme vaš odgovor na rad je bio taj - ti Vučiću nisi čovek. Nemate šta da me pitate ni o mostu, ni o putu. Jedino što vam ostaje je - laži, napadi na mene, moju porodicu. Sve vam je služilo da me predstavite kao nečoveka. Iako ste znači da nije bilo zvučnog topa, ubjenog dečaka u Valjevu, kao i da nisam nikada pucao ni na koga u Sarajevu."

"I odmah da nam kažem, u Novom Sadu očekujem pobedu, ubedljiviju nego u Beogradu. Ljudi samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju. I pobediće Srbija."

Obraćanje medijima

Obraćanje predsednika Vučića

"Čini mi se, uprkos ljutnji koju ne skrivam, negde ne mogu da sakrijem zanos onim što vidim. Toliko je lep ovaj most. Ovo sada izgleda kao pravo malo remek delo i čudo. A nije malo, nego 1.700 metara. Veoma važan most koji će da povezuje Bačku i Banat sa Sremom i Mačvom, pa i Beogradom i RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat. Čestitam svim našim ljudima koji su radili, našim kineskim prijateljima što su mnogo truda uložili. Za vas je ovo jedan događaj, neki ljudi su ovde stotinama dana radili naporno. Veoma sam ponosan i srećan što ovome danas prisustvujem."

"Kada bismo pitali zašto će za 6 meseci kasnije ovo biti otvoreno od predviđenog, nikad ne biste mogli. To vam je začarani krug... Uvek svi nađi dovoljan razlog zašto je neko drugi odgovora, i to se neće promeniti. Ali mi idemo napred, nakada sa kašnjenjem, ali ovo je ogroman dokaz napretka Srbije."

"Mi već danas imamo više km auto-puta urađenog nego u prethodnih 60 i više godina. Verujem da će to ljudima moći da služi i za jačanje ekonomija, i drugih regiona. Srbija uspeva da izdvoji više od 7% budžeta, i to su ogromne stvari. Mi moramo da napredujemo, da obezbedimo veću stopu rasta, planiramo povećanje plata i penzija i da pokažemo ljudima sposobnost i otpornost naše privrede."

"Verujem da će ljudi biti sve zadovoljniji napretkom naše zemlje."

"Neki su se bunili jer se gradi ovaj most, a pogledajte danas kako izgleda. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine, živela Srbija."

Obraćanje ambasadora Kine

"Veliko mi je zadoljvostvo da danas budem ovde. Ne mogu da se ne setim istorijske posete predsednika Vučića Kini pre tri nedelje. Ta poseta je bila vrlo dirvilja i mogli smo da vidimo koliko je priateljstvo dva naroda. Posle ove posete čelično prijateljstvo je postalo još jače, a predsednik Vučić sve vreme vodi Srbiju na putu uspešne izgradnje Srbije. Gradeći ovaj most narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta. Spajanjem ovog mosta danas, i puštanjem ove saobraćajnice, možemo da kažemo da ća na drugačiji način biti spojeni ovi delovi Srbije a to će uticati i na razvoj. Možemo da kažemo da kineski i srpski narod zajednčki razvijaju priateljstvo i rade projekte od velikog značaja, i Kina će uvek biti najpouzdaniji prijatelj Srbije."

Spajanje mosta

Nakon obilaska radova Vučić prisustvuje spajanju mosta preko Dunava.

"Što se utega tiče skoro sve je završeno. Posle ovoga ide asfalt i može da se koristi."

"Mnogo je lepo ovde, lepa priroda," rekao je Vučić.

Obilazak radova

"Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku."

Vučić je istakao da je ovo samo jedan od plodova našeg čeličnog prijateljstva sa bratskim kineskim narodom i zatražio od nadležnih da mu kažu kada se očekuje otvaranje, na šta je dobio odgovor - ako sve prođe kako treba, za godinu dana će biti gotovo, a predsedniku je rečeno da će i Iriški venac biti završen do kraja godine.

"Bar mi kažite istinu da znam kad će da se otvori. Dogovarali smo se da se otvori do kraja godine, jel tako Antiću. Sad ispada biće šest meseci kasnije. To su neverovatni koraci, ali nije dobro ako narodu kažemo jedno a onda moramo da produžimo. Bolje kažite onako kako jeste. Kada se otvara sve?"

"Biće otvorene do kraja 2028., u celini Fruškogorski koridor," rekao je Antić.

"Krenuli smo 2022., šesto godina. Moralo je da bude barem godinu dana brže," rekao je Vučić.

Na pitanje da li su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, Vučić je rekao:

"Pa uvek su. Imali smo ovde i protest, pa neki nisu dali da se skloni šikara jer je koriste njihovi kućni ljubimci. U budućnosti ćete imati bezbroj razloga za demonstracije, pogledajte samo u Albaniji šta se dešava. Što ljudi bolje budu živeli imaćete više razloga za demonstracije. Samo pogledajte, mi kada hoćemo da radimo put prvo imate problem sa advokatskom mafijom. Onda od placa koji je vredeo malo, a onda vredi 10 puta više nekako. I sve to mora država da plati i rešava."

"Ni jedna opština neće da otvori kamenolom, a kako mislite da radite auto-put bez kamenoloma? Svi hoće auto-put a neće kamenolom u svojoj opštini..."

"Ono što je važno je da to otvorimo, otvorićemo gotovo sve do Golupca, otvorićemo i Vrba-Adran, veoma važnih 11 km, koji će da spoji deo od Kraljeva, prema Vrnjačkoj Banji. Kada budemo imali kompletiran Moravski koridor onda smo veliki posao uradili."

"Verujem da će Mađari da urade svoj deo, mi smo svoj deo završili, vozovi rade odlično do Subotice."

"Ići ćemo uskoro da vidim kako napreduje "smajli". Veoma dobro rade Beograd-Zrenjanin, i tu odlično rade kineska kompanija naravno."

"Srem i Mačva bi sa otvaranjem ove deonice bili premreženi najmodernijim saobraćajnicama, a važni su jer nas spajaju sa RS i BiH."

"Mi smo jedna od zemalja koja obavlja najbolje održavanje u Evropi, i naši auto-putevi su bolji od mnogih zemalja. Mnogo novca ulažemo, i do 500 miliona. Kod nas kada vam se desi da naiđete na rupu na auto-putu to je nemoguće. Jer su velike brzine i ne možemo da dozvolimo to."

"Videćete od kolikog je značaja ovaj most za ceo ovaj kraj."

Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica–Novi Sad–Beograd i Novi Sad–Zrenjanin–Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom.

Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m).

On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 metara.

Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 etra i dužine oko 37 metara.

Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra, a u tu cenu uključen je kompletan koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma sa tunelom Iriški venac, mostom preko Dunava kod Petrovaradina i svim pratećim objektima.

Na ovoj trasi nalaziće se i najduži tunel u Srbiji, Iriški venac, dug 3,5 kilometara, kao i most preko Dunava kod Petrovaradina.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021. godine, a projekat je podeljen na četiri deonice.

Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometar.

Prva deonica, od petlje Petrovaradin istok do Paragova, zajedno sa planiranom trasom državnog puta IIA reda broj 100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin istok, duga je 14,01 kilometar.

Druga deonica, od Paragova do početka obilaznice oko Rume, duga je 16,48 kilometara.

Treća deonica, između petlji Novi Sad jug i Petrovaradin istok, duga je 3,4 kilometra, dok obilaznica oko Rume, kao četvrta deonica, ima dužinu od 10,52 kilometra.

Glavni izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, dok je investitor i naručilac radova Koridori Srbije.

Na početku trase koridor se povezuje sa auto-putem E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, dok se na kraju nadovezuje na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci.

Time će biti ostvarena direktna veza između AP Vojvodine i zapadnog, odnosno severozapadnog dela Srbije.

Koridor će biti povezan i sa auto-putem E-70, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna povezanost važnih regionalnih centara poput Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica, ali i ojačati saobraćajne veze Srbije sa Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Kako su ranije saopštili u Koridorima Srbije, među najznačajnijim efektima realizacije projekta su poboljšanje regionalne dostupnosti, rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Nacionalni park Fruška gora zahvaljujući izgradnji tunela Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovišao je radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina u julu prošle godine i tom najavio da će biti otvoren pre kraja 2026. godine.

"Srećan sam što sam danas ovde sa vama u Novom Sadu. Ovaj most je već 70 odsto fizički završen. Tri mosta se grade u Novom Sadu. I zapamtite, dragi prijatelji, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i najviše radili", rekao je tada Vučić.