U tekstu koji je objavljen u tajkunskom Danasu pod naslovom „Studenti u svakom selu i razbijanje mita o Kosovu” otvoreno se udara na sopstvenu državu i opravdava teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji!

Dok srpski narod na Kosovu preživljava agresiju, hapšenja i svakodnevni teror, za opoziciju, blokadere i njihove tajkunske medije problem su država Srbija i Srpska lista, koje optužuju ni manje ni više nego za - terorizam!

U delu teksta koji je najsramotniji blokaderski pokret otvoreno abolira privremene institucije u Prištini i Aljbina Kurtija od svakodnevnog maltretiranja našeg naroda, a krivicu svaljuje na preostale Srbe u pokrajini.

"Da su Albanci izvor nesigurnosti, to bi sigurno pisalo u izveštaju, ali njihov glavni izvor nesigurnosti su SNS-ova "Srpska lista" i nacionalistički (i teroristički) ispadi prema Kosovu iz Srbije“, navodi se u ovom skandaloznom tekstu koji prenosi "Danas"!

Oni otvoreno pišu da akcija blokadera uspešno ruši, kako se naglašava, "mejnstrim narativ o ugroženosti srpskog naroda od zlih Šiptara".

Iz ovog sramnog teksta jasno se vidi da direktno rade protiv nacionalnih interesa, radeći direktno za najgore albanske i antisrpske interese u trenucima kada je našem narodu na Kosovu i Metohiji najteže.